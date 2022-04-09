Süper Lig'in 32. haftasında küme düşme hattında bulunan Göztepe, evinde Kayserispor’u ağırladı. Zorlu maçta gülen taraf 2-1'lik skorla konuk takım oldu. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri, Emrah Başsan ve Olivier Kemen attı. Göztepe'nin tek sayısı ise Franco Di Santo'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Piric, Kerim, Dino, Kahraman, Moubandje, Obinna, Yalçın, Tijanic, Halil, Lourency ve Di Santo 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Lung, Ramazan, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam ve Mustafa 11'iyle sahada yer aldı.

Zorlu maçta Kayserispor, 8. dakikada Emrah Başsan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Kayserispor, 26. dakikada Olivier Kemen ile farkı 2'ye çıkardı.

İzmir ekibinin bu gole cevabı ise 45'te Franco Di Santo ile oldu.

Karşılıklı atakların yaşandığı müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Kayserispor, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Göztepe, 27 puanla 19. sırada kalırken, Kayserispor ise 41 puanla 14. sıraya yükseldi.