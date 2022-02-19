Kayserispor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Giresunspor maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.