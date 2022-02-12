Galatasaray ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Galatasaray Kayserispor maçında İbrahim Akdağ'dan olay hareket! Semih Kaya çılgına döndü ortalık karıştı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son anlarında İbrahim Akdağ oyundan alınırken, tribünlere dönüp "6" işareti yapması Semih Kaya'yı çıldırtırken, ortalık da bir anda karıştı. İşte o anlar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galibiyet hasretini sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent takımın başında Süper Lig'de çıktığı maçlardan galibiyet çıkaramadı.
İBRAHİM AKDAĞ'IN HAREKETİ OLAY OLDU!
Galatasaray'ın Kayserispor'u ağırladığı müsabakanın son anlarında konuk ekip futbolcusu İbrahim Akdağ'ın yaptığı hareket ortamı gerdi.