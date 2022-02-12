Galatasaray Kayserispor maçında İbrahim Akdağ'dan olay hareket! Semih Kaya çılgına döndü ortalık karıştı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son anlarında İbrahim Akdağ oyundan alınırken, tribünlere dönüp "6" işareti yapması Semih Kaya'yı çıldırtırken, ortalık da bir anda karıştı. İşte o anlar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2022- 22:56