10 Ocak 2022, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'lu futbolcu Mame Thiam'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Thiam’a corona virüsü şoku!
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Mame Thiam'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Mame Thiam, Senegal Milli Takım kampına dahil olmuştu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un, Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı'nda bulunan futbolcusu Mame Thiam'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Senegal Milli Takım kadrosunda yer alan Mame Thiam'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Süper Lig'in 19'uncu haftasında Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor maçının ardından ülkesine giden Mame Thiam, Milli Takım kampına dahil olmuştu.

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