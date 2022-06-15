Kayserispor Çağdaş Atan ile anlaştı!
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör konusunda Ömer Erdoğan ile anlaşılamaması nedeniyle Çağdaş Atan ile anlaşma sağlandı.
Kayserispor Haberleri
Yayın Tarihi: 15.06.2022- 18:18
Kayserispor'a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, İstanbul'da bulunan Başkan Berna Gözbaşı, Çağdaş Atan ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı.
Bazı sorunları gidermeye çalışan Başkan Gözbaşı'nın Teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Çağdaş Atan'ın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.