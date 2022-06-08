Yukatel Kayserispor'da yeni sezon planlaması devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ - Kayserispor'dan yılın bombası! Biri Fenerbahçe'den diğeri dünya yıldızı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer dönemine damga vuracak hamleler yapmanın peşinde. Başkan Berna Gözbaşı, takıma çok önemli transferler yapacak. Kayseri ekibinin biri Fenerbahçe'den, diğeri ise dünya yıldızı olmak üzere iki dev isim radarına girdi. İşte ayrıntılar...
Sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak geride kalan sezonu Hatayspor'da tamamlayan teknik direktör Ömer Erdoğan'ı takımın başına getirdi.
Nokta transferler gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, önce stoper takviyesi yapmak istiyor.