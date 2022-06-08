TRANSFER HABERLERİ - Kayserispor'dan yılın bombası! Biri Fenerbahçe'den diğeri dünya yıldızı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer dönemine damga vuracak hamleler yapmanın peşinde. Başkan Berna Gözbaşı, takıma çok önemli transferler yapacak. Kayseri ekibinin biri Fenerbahçe'den, diğeri ise dünya yıldızı olmak üzere iki dev isim radarına girdi. İşte ayrıntılar...

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2022- 18:00