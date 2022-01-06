Kayserispor Galatasaray'ın istediği Mert Çetin'i transfer etti!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Galatasaray'ın da transfer gündemine bulunan Mert Çetin'i renklerine bağladı. 25 yaşındaki stoper, önümüzdeki günlerde şehre gelip resmi imzayı atacak. | Transfer haberleri
Süper Lig'in ikinci yarısında güçlü bir kadro kurmak ve başarı çıtasını yükseltmek isteyen Kayserispor, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Geçtiğimiz hafta Bertolacci ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bugün de İtalya'nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin ile söz kesti. İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona takımı ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper oyuncu önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek sözleşme yapacak.
Sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere kiralık olarak anlaşma yapılacak olan 190 cm boyundaki Mert Çetin, İtalya'da son 3 sezonda 14 lig maçında 723 dakika oyunda kaldı. Mert Çetin bu sezon Verona forması ile 2 maçta 46 dakika forma giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı