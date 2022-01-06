06 Ocak 2022, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor Galatasaray'ın istediği Mert Çetin'i transfer etti!

Kayserispor’dan G.Saray’a transfer çalımı!
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Galatasaray'ın da transfer gündemine bulunan Mert Çetin'i renklerine bağladı. 25 yaşındaki stoper, önümüzdeki günlerde şehre gelip resmi imzayı atacak. | Transfer haberleri

Süper Lig'in ikinci yarısında güçlü bir kadro kurmak ve başarı çıtasını yükseltmek isteyen Kayserispor, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Geçtiğimiz hafta Bertolacci ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bugün de İtalya'nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin ile söz kesti. İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona takımı ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper oyuncu önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek sözleşme yapacak.

Sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere kiralık olarak anlaşma yapılacak olan 190 cm boyundaki Mert Çetin, İtalya'da son 3 sezonda 14 lig maçında 723 dakika oyunda kaldı. Mert Çetin bu sezon Verona forması ile 2 maçta 46 dakika forma giydi.

Bertolacci’nin forma numarası belli oldu haberin devamı

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