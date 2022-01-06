06 Ocak 2022, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor'un yeni transferi Andrea Bertolacci’nin forma numarası belli oldu

Bertolacci’nin forma numarası belli oldu
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

Kayserispor'un Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Andrea Bertolacci'nin forma numarası belli oldu. 30 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılılarda 91 numaralı formayı giyecek.

Yukatel Kayserispor'un yeni transferi Andrea Bertolacci, 91 numaralı formayı giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un yeni transferi Andrea Bertolacci'nin forma numarası da belli oldu. İtalyan oyuncunun Kayserispor'da 91 numaralı formayı giyecek. Yukatel Kayserispor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı store de satışa çıktı ve taraftarının kısa sürede yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.


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