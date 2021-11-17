17 Kasım 2021, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserisporlu Bernard Mensah ameliyat oldu

Bernard Mensah ameliyat oldu
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 Giriş Tarihi: 17.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçından önce çapraz bağları kopan Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah, ameliyat oldu.

Kayserispor'un ligin 9'uncu haftasında oynadığı Fatih Karagümrük maçından önce çapraz bağları kopan, menüsküs ve iç yan bağ zedelenmesi yaşayan 27 yaşındaki futbolcu Bernard Mensah ameliyat oldu.

Kayserispor tarafından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Mensah! Profesyonel futbol A takım kaptanlarımızdan Bernard Mensah'ın başarılı operasyon geçirdiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Kaptanımız Mensah, Kayserispor camiasına özlemlerini iletti. Mensah'a tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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