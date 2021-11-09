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Kayserispor'da futbol direktörü Ali Naibi görevinden ayrıldı!

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 Giriş Tarihi: 09.11.2021

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da, sezon başında göreve getirilen futbol direktörü Ali Naibi görevinden ayrıldı. Ali Naibi, sezon başında Kayserispor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti.

Bir dönem Beşiktaş'ta da görev alan Ali Naibi, görevinden ayrıldı.

Ali Naibi, sezon başında Kayserispor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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