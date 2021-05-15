15 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe maçı öncesi şok gelişme! Kadrodan çıkarıldı

F.Bahçe maçı öncesi şok gelişme! Kadrodan çıkarıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'de final maçlarına sayılı saatler kala şok bir gelişme yaşandı. Kayserispor'da eşi doğum yapan Aaron Lennon, Fenerbahçe maçı öncesinde kadrodan çıkarıldı ve 'ye gitti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'in 42. hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye çekildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Fenerbahçe maçının kadrosunu belirledi.

Sarı-Kırmızılı takım kadrosunda 21 futbolcu yer alırken 7 futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi. Kayserispor'da , , , , , , , , , , Karlo Muhar, Besard Sabovic, Daniel Avramovski, Emre Demir. Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Pedro Henrique, , Muğdat Çelik, İlhan Parlak ve Denis Alibec 21 kişilik kadroda yer aldı.


Kayserispor'da eşi doğum yapan ve karşılaşma öncesi 'ye giden Aaron Lennon haricinde Silviu Lung, Anton Maglica, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun, Miguel Lopes ve Cristian Sapunaru da maç kadrosunda olmayacak.
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