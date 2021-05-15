15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak Fenerbahçe maçının kadrosunu belirledi.
Sarı-Kırmızılı takım kadrosunda 21 futbolcu yer alırken 7 futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi. Kayserispor'da Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Zoran Kvrzic, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Uğur Demirok, Nehuen Paz, Karlo Muhar, Besard Sabovic, Daniel Avramovski, Emre Demir. Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Pedro Henrique, İlhan Parlak, Muğdat Çelik, İlhan Parlak ve Denis Alibec 21 kişilik kadroda yer aldı.
Kayserispor'da eşi doğum yapan ve karşılaşma öncesi İngiltere'ye giden Aaron Lennon haricinde Silviu Lung, Anton Maglica, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun, Miguel Lopes ve Cristian Sapunaru da maç kadrosunda olmayacak.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe maçı öncesi şok gelişme! Kadrodan çıkarıldı
Spor Toto Süper Lig'de final maçlarına sayılı saatler kala şok bir gelişme yaşandı. Kayserispor'da eşi doğum yapan Aaron Lennon, Fenerbahçe maçı öncesinde kadrodan çıkarıldı ve İngiltere'ye gitti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 42. hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye çekildi.
Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak Fenerbahçe maçının kadrosunu belirledi.
Sarı-Kırmızılı takım kadrosunda 21 futbolcu yer alırken 7 futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi. Kayserispor'da Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Zoran Kvrzic, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Uğur Demirok, Nehuen Paz, Karlo Muhar, Besard Sabovic, Daniel Avramovski, Emre Demir. Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Pedro Henrique, İlhan Parlak, Muğdat Çelik, İlhan Parlak ve Denis Alibec 21 kişilik kadroda yer aldı.
Kayserispor'da eşi doğum yapan ve karşılaşma öncesi İngiltere'ye giden Aaron Lennon haricinde Silviu Lung, Anton Maglica, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun, Miguel Lopes ve Cristian Sapunaru da maç kadrosunda olmayacak.
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