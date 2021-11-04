06 Kasım 2021, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Bernard Mensah sezonu kapattı

Mensah sezonu kapattı
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.11.2021

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Ganalı futbolcu Bernard Mensah, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Çapraz bağları kopan, menüsküs ve iç yağ bağ zedelenmesi yaşayan Mensah'ın yurt dışında ameliyat olacağı öğrenildi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un başarılı futbolcusu Bernard Mensah sezonu kapattı. Fatih Karagümrük müsabakası öncesinde antrenmanda sakatlanan ve çapraz bağları kopan, menüsküs ve iç yağ bağ zedelenmesi yaşayan Bernard Mensah yurt dışında ameliyat olacak.
Geçen sezon Denis Alibec'in İspanya'da ameliyat olduğu doktora gidecek olan Mensah, uzun süre forma giyemeyecek. Bu sezon oynamasına imkansız gözüyle bakılan futbolcunun, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesinin sezon sonunu bulacağı ön görüldü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Karaman’dan Fenerbahçe sözleri! Karaman'dan Fenerbahçe sözleri!
Kayserispor 4 hafta sonra kazandı! Kayserispor 4 hafta sonra kazandı!
Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu "Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör