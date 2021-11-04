06 Kasım 2021, Cumartesi
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Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un başarılı futbolcusu Bernard Mensah sezonu kapattı. Fatih Karagümrük müsabakası öncesinde antrenmanda sakatlanan ve çapraz bağları kopan, menüsküs ve iç yağ bağ zedelenmesi yaşayan Bernard Mensah yurt dışında ameliyat olacak.
Kayserispor'da Bernard Mensah sezonu kapattı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Ganalı futbolcu Bernard Mensah, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Çapraz bağları kopan, menüsküs ve iç yağ bağ zedelenmesi yaşayan Mensah'ın yurt dışında ameliyat olacağı öğrenildi.
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un başarılı futbolcusu Bernard Mensah sezonu kapattı. Fatih Karagümrük müsabakası öncesinde antrenmanda sakatlanan ve çapraz bağları kopan, menüsküs ve iç yağ bağ zedelenmesi yaşayan Bernard Mensah yurt dışında ameliyat olacak.
Geçen sezon Denis Alibec'in İspanya'da ameliyat olduğu doktora gidecek olan Mensah, uzun süre forma giyemeyecek. Bu sezon oynamasına imkansız gözüyle bakılan futbolcunun, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesinin sezon sonunu bulacağı ön görüldü.
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