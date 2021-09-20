20 Eylül 2021, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Son dakika spor haberi: Yukatel Kayserispor'da Hikmet Karaman'dan Galatasaray maçı yorumu!

Hikmet Karaman: G.Saray maçı çok önemli!
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.09.2021

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, ligin 6. haftasında karşı karşıya geleceği Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman mücadele öncesi, "Galatasaray ve Giresunspor maçı çok önemli. Bu 2 maçtan alacağımız 4 ya da 6 puan bize çok şey getirir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 6'ncı haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman, "Galatasaray ve Giresunspor maçı çok önemli. Bu 2 maçtan alacağımız 4 ya da 6 puan bize çok şey getirir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalara başladık" dedi.

Ligin 5'inci haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1'lık sonuçla mağlup olan Yukatel Kayserispor ligin 6'ıncı haftasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Hatayspor maçına ilk 11'de çıkan sporcular düz koşu ve ısınma çalışması yaptı. Diğer futbolcular teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kondisyon çalışması ve çift kale maç yaptı. Antrenman öncesinde açıklama yapan Hikmet Karaman, "Gelişmekte olan bir takımız. Takım oluşturmada belki geç geleceğiz ama bir takım eksiklerimiz var. Bunlar, Hatayspor maçının mağlubiyet bahanesi değil. Çünkü biz sadece Hatayspor ile oynamıyoruz. Hatayspor'dan sonra Galatasaray maçı var. Daha sonra da GZT Giresunspor ve Trabzonspor ile karşılaşacağız. Yani burada bir satranç var. Oyuncuları ona göre kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"GALATASARAY VE GİRESUNSPOR MAÇLARI ÇOK ÖNEMLİ"

Galatasaray ve sonrasında oynayacakları Giresunspor maçlarına değinen Karaman, "Önemli oyuncularımız var. Adını vermeyeceğim, bir oyuncumuz var, yüksek tempoda oynadığı maçtan sonra 3-4 gün antrenmana çıkamıyor. Bazı oyuncu gruplarında bunu yaşıyoruz. Çok dikkatli hareket etmeye çalışıyoruz. Hem onları sağlıklı tutup hem de bir sonraki maça hazır tutmaya çalışıyoruz. Hatayspor maçını bir an önce unutmamız gerekiyor. Analizden çıktık. Neleri değiştireceğimizi tartıştık. Galatasaray ve Giresunspor maçı çok önemli. Bu 2 maçtan alacağımız 4 ya da 6 puan bize çok şey getirir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalara başladık" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Hatayspor geriden gelerek kazandı! Hatayspor geriden gelerek kazandı!
Kayseri - G.Saray maçının bilet fiyatları açıklandı! Kayseri - G.Saray maçının bilet fiyatları açıklandı!
Karaman’dan Güneş sözleri! Çok yalnız kaldı Karaman'dan Güneş sözleri! "Çok yalnız kaldı"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör