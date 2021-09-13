Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Şenol Güneş sözleri! "Çok yalnız kaldı"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli Takım ve Şenol Güneş'in durumuna değinen deneyimli teknik adam, "Milli takımlar, tek adamın tek başına yönetebileceği bir yer değil. Yönetemez, yönetmesi mümkün değil. Üst düzey insanların birlikteliği önemli. Şenol hoca çalışırken çok yalnız kaldı." şeklinde konuştu.

Kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Karaman, Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyetin son derece önemli olduğunu, bu maçı geride bırakarak deplasmanda oynayacakları Atakaş Hatayspor karşılaşmasına odaklandıklarını söyledi.

Kasımpaşa karşısında iyi bir oyun sergilediklerini belirten Karaman, "Kasımpaşa iyi bir takım. Galatasaray karşısında 2-0'dan 2-2'ye gelebilen bir takım. Biz de deplasmanda Başakşehir'i yendikten sonra kendi evimizde çıktığımız maçı 3 puanla kapatmak istedik. Oyuncularımız bunu başardı. Zaman zaman oyunda iyi şeyler vardı. Zaman zaman geliştirmemiz gereken pozisyonları gördük." diye konuşu.

Kısa sürede ligde önemli iki maça çıkacaklarını ve bu sıkışık programda en iyisini yapmak için gayret ettiklerini dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Dışarıda bekleyen 3 sakat oyuncumuz var. Onların da katılımıyla rekabet ortamı aratacak. Artık önümüzde çok ciddi bir Hatayspor maçı var. Hatayspor maçlarını seyrettik. Tempomuzun yüksek olması gereken bir maça çıkacağız. Ondan sonra da dönüp 2 gün sonra Galatarasay maçına çıkacağız. Sıkışık bir program var. Bu maç ve diğer maçta iş santranca döndü. Hem kadro olarak hem oyuncu arkadaşlarımızın bakış açıları olarak iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sakat oyuncular da aramıza geldikten sonra daha iyi bir takım olacağız. Pazar gününe kadar yüzde yüz hazır hale gelip, orada en iyi maçımızı oynayıp, 3 puanla dönmek istiyoruz."

"ŞENOL HOCA ÇALIŞIRKEN ÇOK YALNIZ KALDI"

Bir gazetecinin, Kasımpaşa maçı sonrası milli takım teknik direktörlüğü konusundaki önerisini hatırlatması üzerine Karaman, açıklamasının aynen arkasında olduğunu ifade etti.

Dünya futbolunu yakından takip ettiğini ve deneyimlerinden yola çıkarak A Milli Takımı bir kişinin yönetmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Karaman, şu görüşlerinin aktardı:

"Şenol (Güneş) hoca çalışırken çok yalnız kaldı. Ekip arayışına geçti. Görüştüğü insanlar da oldu. Avrupa Şampiyonası'nda, öncesinde, sonrasında bu oldu. Louis Van Gaal'a, yanındaki hocalar bakıyorsun, ya da Roberto Mancini'ye ve yardımcılarına bakıyorsun. Bunu söylerken de oradaki arkadaşları rencide etme adına değil... Milli takımlar, tek adamın tek başına yönetebileceği bir yer değil. Yönetemez, yönetmesi mümkün değil. Üst düzey insanların birlikteliği önemli. Hep örnekler var. Löw'ün yanında kim vardı? Klinsmann vardı. Löw'ün yanında kim vardı? Hansi Flick vardı. Dünya şampiyonu olduğunda Löw'ün ekibi böyle bir ekipti. Kulüp takımlarında bizler bile ekip olarak yeterli değiliz. Ekibinde ne kadar iyi insan olursa, katkı o kadar fazla oluyor. Dolayısıyla milli takımda bu durumun daha üst sevide olması lazım. Bu fikrimde de ısrar ediyorum."

ANTRENMAN

Kayserispor, ligin beşinci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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