Kayserispor Kasımpaşa maçı canlı anlatım (Kayserispor - Kasımpaşa maçı canlı izle)

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu karşılaşma için iki takım da 3 puan için sahaya çıktı. Kayserispor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Kayserispor - Kasımpaşa maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur, Ramazan, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Thiam, Gökhan

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Umut, Yusuf, Jorgensen

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