Şenol Güneş eşyalarını toplayarak personelle vedalaştı
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş'in görevine son verilmişti. Deneyimli çalıştırıcı, TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek eşyalarını topladı ve personellerle vedalaştı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Ay-Yıldızlı ekibi yönetecek yeni teknik adamın arayışları sürüyor.
Şenol Güneş bugün Riva'ya gelerek yardımcıları ve personelle vedalaştı. TFF'nin Levent'deki binasından ve Riva'daki tesislerden eşyalarını toplayan Şenol Güneş görev aldığı süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek ayrıldı.
Futbol Federasyonu Yöneticisi Hamit Altıntop'un yaptığı görüşmelerin sonucunda bir karara varacak olan TFF Yönetimi yarın toplanacak. Yarınki toplantıda, yaptığı görüşmelerin detaylarını anlatması beklenen Hamit Altıntop'un raporları doğrultusunda Yönetim bir karar vermeye çalışacak. Yeni teknik adamın cuma günü açıklanması bekleniyor.
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