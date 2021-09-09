Emre Demir'in transferi konusunda menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama!

Kayserispor'da sergilediği futbolla büyük beğeni toplayan Emre Demir konusunda menajer Ahmet Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "Emre, dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak diyebilirim. Her şeyiyle anlaşıldı. İnşallah yakında da imzalar atılır. Gelecek haftaya da bir açıklama yapılır. Ama Türk futbolu için çok önemli bir gelişme olacak. Kayserispor'dan dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olmak kolay değil. Kulüp ocak ayında transfer olacak derse o zaman da olur." dedi.

Menajer Ahmet Bulut, Kayserispor forması giyen ve Barcelona ile anılan genç yetenek Emre Demir'in geleceği hakkında da önemli açıklamalar yaptı

Radyospor'da açıklamalarda bulunan Ahmet Bulut şunları söyledi:

"Emre Demir, genç bir oyuncu. 18 yaşına girecek. Bir takımla anlaştık. Ama şu anda bunu buradan açıklamam doğru olmaz. Bunu Berna Gözbaşı biliyor. Gözbaşı ile aylardır istişare halindeyiz. Emre, dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak diyebilirim. Her şeyiyle anlaşıldı. İnşallah yakında da imzalar atılır. Gelecek haftaya da bir açıklama yapılır. Ama Türk futbolu için çok önemli bir gelişme olacak. Kayserispor'dan dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olmak kolay değil. Kulüp ocak ayında transfer olacak derse o zaman da olur. Emre de daha dün öğrendi nereye transfer olacağını."

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