23 Mart 2021, Salı

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Kayserispor'da Gustavo Campanharo sezonu kapattığını açıkladı

Campanharo sezonu kapattı!
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

takımlarından Hes Kablo 'da Gustavo Campanharo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sezonu kapattığını açıkladı.

takımlarından Hes Kablo 'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo (28), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sezonu kapattığını açıkladı.

'un deneyimli futbolcusu Gustavo Campanharo, ligin 26'ncı haftasında oynanan maçında sağ dizinden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Dizinde eklem içi ödem oluşan Campanharo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sezonu kapattığını söyledi. Üzgün olduğunu belirten Campanharo, "Benim için sezonun sona ermesi üzücü ama hepinizden gelen destek için çok memnunum. artık benim evim. Her zamankinden daha güçlü olacağım. Şimdi 'de en iyi sonuçlar için tezahürat yapan bir taraftar olacağım. Herkese teşekkürler" dedi.

Brezilyalı futbolcu bu sezon sarı kırmızılı forma ile 24 lig maçında forma giyerek, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.
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