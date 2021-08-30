30 Ağustos 2021, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da 6 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Kayserispor’da 6 ayrılık birden!
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 30.08.2021

Kayserispor Kulübü, kadrosunda bulunan 6 futbolcunun sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılılar, Zoran Kvrzic, Ali Karimi, Harrison Manzala, Kevin Luckassen ve Daniel Avramovski ile anlaşarak karşılıklı fesih kararı aldı. Yaw Ackah ise TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü takımına gönderilecek.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen futbolcular ile yollarını ayırmaya devam ediyor. Daha önce Sapunaru, Wilfried Kanga, Aaron Justin Lennon, Pedro Henrique, Besard Sabovic ile yolları ayıran ve Denis Alibec'i de kiralık olarak veren sarı-kırmızılılar, şimdi de 6 futbolcu ile yolları ayırdı. Kayserispor, Boşnak futbolcu Zoran Kvrzic ve İranlı futbolcu Ali Karimi'nin sözleşmesini tek taraflı feshederken Harrison Manzala, Kevin Luckassen ve Daniel Avramovski ile anlaşarak karşılıklı fesih kararı aldı. Yaw Ackah ise TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü takımına transfer edilecek.
Bu isimlerin gitmesiyle birlikte sarı kırmızılı takımda kalan futbolcular ise Silviu Lung, Anthony Uzodimma, Bernard Mensah, Carlos Mane, Joseph Attamah, Lionel Carole, Dimitrios Kolovetsios, Mario Gavranovic, Miguel Cardoso, Majid Hosseini, Olivier Kemen, Mame Thiam, Manuel Fernandes, Gustavo Campanharo şeklinde.
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