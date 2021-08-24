25 Ağustos 2021, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor Doğan Alemdar'ın yerini Cenk Gönen'le doldurdu!

Kayserispor Doğan Alemdar’ın yerini doldurdu!
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar'ın yerini Cenk Gönen'le doldurdu. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı kırmızılılar, kaleci Doğan Alemdar'ın Fransa'nın Rennes takımına transferinden sonra Cenk Gönen ile anlaştı. Son olarak Denizlispor forması giyen tecrübeli kaleci Cenk Gönen ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kariyerinde Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş, Galatasaray, Malaga ve Alanyaspor formaları giyen Cenk Gönen'in yeni durağı Yukatel Kayserispor oldu. 33 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de geride kalan 113 maçta 27 kez kalesini gole kapattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Doğan Alemdar takım arkadaşlarıyla vedalaştı Doğan Alemdar takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Utku Yuvakuran’a Süper Lig’den talip! Utku Yuvakuran'a Süper Lig'den talip!
F.Bahçe’de ayrılık! Başkan transferi resmen açıkladı F.Bahçe'de ayrılık! Başkan transferi resmen açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör