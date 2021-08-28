Başakşehir - Kayserispor maçı CANLI
Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ile Kayserispor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizde ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ile Yukatel Kayserispor, Fatih Terim Stadı'nda karşılaşıyor. Bugüne kadar Süper Lig'de 24 kez karşılaşan iki ekip, bir kez daha 3 puan mücadelesi veriyor.
Saat 19.15'de başlayan Başakşehir - Kayserispor maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 24 maçta 6 kez Yukatel Kayserispor kazanırken 12 kez Medipol Başakşehir kazandı. 6 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Kayserispor 19 gol atarken Medipol Başakşehir ise 29 gol kaydetti.
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Aleksic, Gulbrandsen
Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, İbrahim Akdağ, Attamah, Mensah, Gökhan Sazdağı , Emrah Başsan, Mame Thiam
Geçen sezon Kayseri'de oynanan müsabakayı Kayserispor 2-0 kazanırken İstanbul'da oynanan maç ise golsüz sona ermişti. Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasında arasındaki Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2020/2021 Başakşehir-Kayserispor 0-0
2020/2021 Kayserispor-Başakşehir 2-0
2019/2020 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4
2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1
2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0
2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0
2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0
2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2
2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2
2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2
2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0
2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2
2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası