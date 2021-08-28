28 Ağustos 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Başakşehir - Kayserispor maçı CANLI

Başakşehir - Kayserispor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ile Kayserispor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir ile Yukatel Kayserispor, Fatih Terim Stadı'nda karşılaşıyor. Bugüne kadar Süper Lig'de 24 kez karşılaşan iki ekip, bir kez daha 3 puan mücadelesi veriyor.

Saat 19.15'de başlayan Başakşehir - Kayserispor maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 24 maçta 6 kez Yukatel Kayserispor kazanırken 12 kez Medipol Başakşehir kazandı. 6 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Kayserispor 19 gol atarken Medipol Başakşehir ise 29 gol kaydetti.


BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Aleksic, Gulbrandsen

Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, İbrahim Akdağ, Attamah, Mensah, Gökhan Sazdağı , Emrah Başsan, Mame Thiam

Geçen sezon Kayseri'de oynanan müsabakayı Kayserispor 2-0 kazanırken İstanbul'da oynanan maç ise golsüz sona ermişti. Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasında arasındaki Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2020/2021 Başakşehir-Kayserispor 0-0
2020/2021 Kayserispor-Başakşehir 2-0
2019/2020 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4
2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1
2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0
2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0
2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1
2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0
2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2
2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2
2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1
2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2
2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0
2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0
2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2
2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1

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