21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı transfer ettiklerini açıkladı!
Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Mame Thiam'ın yeni adresi belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Senegalli oyuncuyu transfer ettiklerini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Mame Thiam, bir başka Süper Lig ekibi Kayserispor'un yolunu tuttu. 28 yaşındaki futbolcunun transferini, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı resmen açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam 🌟— Berna Gözbaşı (@Berna_Gozbasi) August 21, 2021
ÇARŞAMBA aramıza katılıyor. 👈
Camiamıza hayırlı olsun.❤💛
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