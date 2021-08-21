Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Mame Thiam'ın yeni adresi belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Senegalli oyuncuyu transfer ettiklerini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Mame Thiam, bir başka Süper Lig ekibi Kayserispor'un yolunu tuttu. 28 yaşındaki futbolcunun transferini, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı resmen açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ