22 Ağustos 2021, Pazar

KAYSERİSPOR

Son dakika spor haberi: Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Doğan Alemdar takım arkadaşlarıyla vedalaştı
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen ve Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Yukatel Kayserispor altyapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e transferi açıklanan Doğan Alemdar takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rennes takımına transfer olan değerli kalecimiz Doğan Alemdar akşam antrenmanı öncesinde teknik direktörümüz Hikmet Karaman, futbolcularımız ve kulüp personellerimiz ile vedalaştı. Kendisine, kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


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