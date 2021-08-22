23 Ağustos 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kayserispor Beşiktaşlı Utku Yuvakuran'a talip oldu!

Utku Yuvakuran’a Süper Lig’den talip!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kaleci Mert Günok'u renklerine bağlamıştı. Siyah-beyazlılarda 3. kaleci konumunda bulunan Utku Yuvakuran'a ise Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un talip olduğu öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta kaleye Mert Günok'un transferi sonrası Utku Yuvakuran gözden çıkarıldı. Yeni sezon öncesi 3 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki eldiven için Yukatel Kayserispor'un girişimlere başladığı ifade edildi.

Doğan Alemdar'ı Rennes'e bonservisiyle gönderen sarı-kırmızılıların, kaledeki boşluğu Utku ile doldurmak için Beşiktaş'a teklif yaptığı ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Gaziantep kadrosuna alınmayan Utku'nun yerine Mert kulübedeydi.

Beşiktaş'ta 20 karşılaşmada forma giyen Utku, kalesinde 27 gol görürken 7 kez de gole izin vermedi.

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