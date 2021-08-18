Kayserispor açıkladı! Doğan Alemdar resmen Rennes'de
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, resmi sosyal medya hesabından Doğan Alemdar'ın transferi için Ligue 1 temsilcisi Rennes ile anlaşıldığını duyurdu. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes'e transfer olduğunu duyurdu.
İşte o açıklama:
Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz.
Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) August 18, 2021
Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz. pic.twitter.com/toMlSf8tM6
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