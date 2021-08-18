19 Ağustos 2021, Perşembe

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Kayserispor açıkladı! Doğan Alemdar resmen Rennes'de

Kayserispor Doğan Alemdar’ın ayrılığını açıkladı! İşte yeni takımı
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, resmi sosyal medya hesabından Doğan Alemdar'ın transferi için Ligue 1 temsilcisi Rennes ile anlaşıldığını duyurdu. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes'e transfer olduğunu duyurdu.

İşte o açıklama:

Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz.

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