19 Ağustos 2021, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor Hikmet Karaman'la anlaştı!

Süper Lig ekibi Hikmet Karaman’la anlaştı!
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

Süper Lig'de ilk haftanın tamamlanmasının ardından Altay'la karşılaşan Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın görevine son vermişti. Sarı-kırmızılı takım Hikmet Karaman'la 1 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Yukatel Kayserispor, Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte Hikmet Karaman'ın adı ön plana çıkıyordu. Tecrübeli teknik adamla bir süredir görüşme halinde olan sarı-kırmızılı yöneticiler, aradaki pürüzleri kaldırdı ve Karaman ile anlaşmaya vardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor’da flaş ayrılık! Kayserispor'da flaş ayrılık!
G.Saray ve F.Bahçe’nin de istediği Doğan Alemdar’ın yeni takımı belli oldu! G.Saray ve F.Bahçe'nin de istediği Doğan Alemdar'ın yeni takımı belli oldu!
Altay lige galibiyetle başladı! Altay lige galibiyetle başladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör