Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi!
Süper Lig'de ilk haftanın tamamlanmasının ardından Altay'la karşılaşan Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın görevine son vermişti. Sarı-kırmızılılar bu koltuğa Hikmet Karaman'ı getirdi.
Yukatel Kayserispor, Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi.
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte Hikmet Karaman'ın adı ön plana çıkıyordu. Tecrübeli teknik adamla bir süredir görüşme halinde olan sarı-kırmızılı yöneticiler, aradaki pürüzleri kaldırdı ve Karaman ile anlaşmaya vardı.
Hikmet Karaman'ın Kayseri'ye gideceği, 18 Mayıs Çarşamba (yarın) gün içinde de imzaların atılacağı öğrenildi.
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