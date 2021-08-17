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KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi!

Hikmet Karaman yeni takımı belli oldu!
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 17.08.2021

Süper Lig'de ilk haftanın tamamlanmasının ardından Altay'la karşılaşan Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın görevine son vermişti. Sarı-kırmızılılar bu koltuğa Hikmet Karaman'ı getirdi.

Yukatel Kayserispor, Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte Hikmet Karaman'ın adı ön plana çıkıyordu. Tecrübeli teknik adamla bir süredir görüşme halinde olan sarı-kırmızılı yöneticiler, aradaki pürüzleri kaldırdı ve Karaman ile anlaşmaya vardı.

Hikmet Karaman'ın Kayseri'ye gideceği, 18 Mayıs Çarşamba (yarın) gün içinde de imzaların atılacağı öğrenildi.

Süper Lig'de bir ayrılık daha! haberin devamı

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