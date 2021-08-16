17 Ağustos 2021, Salı

SÜPER LİG

Kayserispor’da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi!

Süper Lig’de bir ayrılık daha!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

Süper Lig'de ilk hafta sona ermeden bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı. Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay ile deplasmanda alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından takımla anlaşarak yollarını ayırdı. Geçen sezonun 38'inci haftasında takımın başına geçen Yalçın Koşukavak yönetimindeki Kayserispor, Yukatel Denizspor'u 6-3 yenerken, Helenex Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0, Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken, Feerbahçe'ye 2-1, yeni sezonda karşılaştığı Altay'a ise, 3-0 yenildi.

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