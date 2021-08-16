Son dakika transfer haberi: Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Doğan Alemdar'ın yeni takımı Rennes oldu!
Yukatel Kayserispor, genç kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için Fransa'nın Rennes takımı ile anlaşmaya vardı. Rennes, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de talip olduğu 18 yaşındaki file bekçisi için 3.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig takımlarından Y. Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar için Fransa'nın Rennes takımı ile anlaşmaya vardı. Doğan Alemdar'ın Rennes'e transferi için görüşmeleri yürüten menajer Serdar Dağlı, sarı-kırmızılı kulübe müjdeli haberi verdi. Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için yaklaşık 3.5 Milyon Euro'ya anlaşmaya vardı. Rennes takımının, Doğan ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Doğan bugün noter kanalıyla resmi sözleşmeye imzayı atacak.
Fransa'ya gitmek için işlemlerine başlanılan Doğan, vize işleminin bitmesi neticesinde yeni takımına katılacak.
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