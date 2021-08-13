14 Ağustos 2021, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da yeni transfer Mario Gavranovic ilk idmanına çıktı!

Kayserispor’da yeni transfer ilk idmanına çıktı!
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni transferi Mario Gavranovic, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un yeni transferi Mario Gavranovic, ilk antrenmanına çıktı. Dinamo Zagreb takımından transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu çalışmalara başladı. Yeni sezonda 19 numaralı formayı giyecek olan Mario, neşeli tavırları ile dikkat çekti.

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