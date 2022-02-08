ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI - Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelenin merak edilen konuları arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçın tüm detayları gün boyu aspor.com.tr'de yer alacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Serdar, Kim, Szalai, Sosa, Ozan, Ferdi, Osayi, Valencia, Serdar Dursun.

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Uğur, Mert Çetin, Carole, Emrah, İbrahim, Abdülkadir, Carlos, Mane, Gavranovic, Bertolacci.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Kanarya'da sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

HAKEM ARDA KARDEŞLER!

Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen.