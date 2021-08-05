06 Ağustos 2021, Cuma

KAYSERİSPOR

Son dakika transfer haberi: Kayserispor Olivier Kemen'i kadrosuna kattı!

Kayserispor Kamerunlu yıldızı açıkladı!
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 05.08.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala flaş bir ismi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı kulüp, Fransa Lig 2 takımlarındam Niort'da boy gösteren Kamerunlu asıllı orta saha oyuncusu Olivier Kemen'i renklerine bağladı. | Son dakika spor haberleri

Kayserispor, Fransa Ligue 2 takımlarındam Niort forması giyen 25 yaşındaki Kamerunlu asıllı orta saha oyuncusu Olivier Kemen'i renklerine bağladı.

Kemen, geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 karşılaşmada 5 gol, 3 asist katkısı sağladı.

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