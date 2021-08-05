Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, bir başka Süper Lig ekibi olan Trabzonspor'un bu sezon şampiyon olacağını söyledi. Gözbaşı, "Bu sezon şampiyon Trabzonspor olur. Ne Beşiktaş ne Fenerbahçe ne de Galatasaray. Trabzonspor çok istikrarlı ve kadroları çok güçlü" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni sezon öncesi flaş açıklamalarda bulunurken, dikkat çeken bir şampiyonluk tahminnide bulundu.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Gözbaşı, Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşacağını söyledi.

İşte o sözler...

"Bu sezon şampiyon Trabzonspor olur. Ne Beşiktaş ne Fenerbahçe ne de Galatasaray. Trabzonspor çok istikrarlı ve kadroları çok güçlü. Beşiktaş'ı özel maçta 3-0 yendik. 'Tam kadro çıkmadı' demezler mi, tam kadro olsa da inanın sonuç değişmezdi. Şampiyon (Beşiktaş) sıkıntılı. Ali Koç heyecan duyulan bir takım kurdu, bildiği Pereira'yı getirerek doğruyu yaptı ama Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için bunlar yeterli değil"

ÇÖZÜMÜ KONUŞAN YOK

Kulüpler Birliğinden de çok dertli olan Gözbaşı "Göksel Gümüdağ döneminde güzel şeyler olmuş ama şimdi Kulüpler Birliği Vakfı olarak altı saat toplanıyor, bir türlü sonuca varamıyoruz. Laf çok, icraat yok. Herkes TFF'den, hakemden, kurullardan şikâyet ediyor, çözümü konuşan yok. Böyle birlik olmaz? Daha fenası herkes adalet istiyor ama sadece kendine. Koca adamlar 'şu şu olmasın' diye prensip ortaya koyuyor ama toplantıdan ayrılmadan şikayet ettiği şeyi kendi yapıyor. İşte o an kan beynime sıçrıyor" diye konuştu.

DİĞER

KAYSERİSPOR HABERLERİ