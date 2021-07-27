Son dakika spor haberi: Kayserispor Mustafa Pektemek ile anlaşma sağladı!
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mustafa Pektemek ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
Süper Lig takımlarından Kayserispor forvete takviye yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, forvet mevkiine Mustafa Pekmetek'i transfer etti.
Kayserispor, tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Geçen sezon Alanyaspor forması ile 35 Süper lig maçında 7 gol atıp 1 asist yapan Pektemek, 4 Türkiye Kupası maçında da 2 gol attı. Mustafa Pektemek, Kayseri'ye giderek sarı-kırmızılı takımın kampına katıldı.
Mustafa Pektemek kimdir?
Pektemek, 1 Ağustos 1988 Sakarya doğumlu. 33 yaşındaki futbolcu forvet mevkiinde oynuyor. Daha önce Sakaryaspor, Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor takımlarında forma giyen Mustafa Pektemek, kulüp kariyerinde 386 maça çıkarken 84 gol attı. 39 kez sarı kart görüp 1 de kırmızı kart gören Mustafa Pektemek, 12 kez de milli formayı giydi. Mustafa Pektemek sadece 1 kez milli forma ile gol atabildi.
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