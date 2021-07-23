23 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika transfer haberi: Mustafa Pektemek Kayserispor ile anlaşmaya vardı

Pektemek'in yeni takımı belli oldu!
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de son olarak Alanyaspor forması giyen Mustafa Pektemek, Kayserispor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Kayserispor, tecrübeli golcü oyuncu Mustafa Pektemek ile anlaştı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor forvete takviye yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, forvet mevkiine Mustafa Pekmetek'i transfer etti. Kayserispor, tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Geçen sezon Alanyaspor forması ile 35 Süper lig maçında 7 gol atıp 1 asist yapan Pektemek, 4 Türkiye Kupası maçında da 2 gol attı. Mustafa Pektemek bir kaç gün içerisinde Kayseri'ye gelerek takıma katılacak.


MUSTAFA PEKTEMEK KİMDİR?

Pektemek, 1 Ağustos 1988 Sakarya doğumlu. 33 yaşındaki futbolcu forvet mevkiinde oynuyor. Daha önce Sakaryaspor, Sarıyer, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor takımlarında forma giyen Mustafa Pektemek, kulüp kariyerinde 386 maça çıkarken 84 gol attı. 39 kez sarı kart görüp 1 de kırmızı kart gören Mustafa Pektemek, 12 kez de milli formayı giydi. Mustafa Pektemek sadece 1 kez milli forma ile gol atabildi.
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