13 Temmuz 2021, Salı

KAYSERİSPOR

Son dakika transfer haberi: Süper Lig devlerinin gözdesi Doğan Alemdar Kayserispor ile sözleşme uzattı!

Süper Lig devlerinin gözdesi kulübüyle sözleşme uzattı!
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 Giriş Tarihi: 13.07.2021

Spor Toto Süper Lig'de ismi 4 büyük takımla anılan genç kaleci Doğan Alemdar, Kayserispor ile sözleşme uzattı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takdir toplayan genç eldiven, 2024-2025 sezonuna dek kendisini Kayserispor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

2020-21 Süper Lig sezonunun parlayan isimlerinden Doğan Alemder, yuvasında kaldı. Genç yetenek, kulübüyle sözleşme tazeledi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transferi için nabız yokladığı genç eldiven, Kayserispor'da kalmaya karar verdi.

RESMEN AÇIKLANDI

Öte yandan Kayserispor, resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmeleri uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

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