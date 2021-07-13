13 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Süper Lig devlerinin gözdesi Doğan Alemdar Kayserispor ile sözleşme uzattı!
Spor Toto Süper Lig'de ismi 4 büyük takımla anılan genç kaleci Doğan Alemdar, Kayserispor ile sözleşme uzattı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takdir toplayan genç eldiven, 2024-2025 sezonuna dek kendisini Kayserispor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
2020-21 Süper Lig sezonunun parlayan isimlerinden Doğan Alemder, yuvasında kaldı. Genç yetenek, kulübüyle sözleşme tazeledi.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transferi için nabız yokladığı genç eldiven, Kayserispor'da kalmaya karar verdi.
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Öte yandan Kayserispor, resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmeleri uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.
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