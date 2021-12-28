28 Aralık 2021, Salı

KAYSERİSPOR

TRANSFER HABERİ - Kayserispor Andrea Bertolacci ile anlaşmaya vardı!

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Topladığı 24 puanla devreyi 13. sırada bitiren Yukatel Kayserispor'dan da flaş bir transfer hamlesi geldi. Sarı kırmızılı ekip, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Karagümrük forması giyen Andrea Bertolacci ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TRANSFER HABERİ - Kayserispor Andrea Bertolacci ile anlaşmaya vardı!
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 Giriş Tarihi: 28.12.2021

Süper Lig'de ilk yarıyı topladığı 24 puanla 13. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci için kulübü Vavacars Fatih Karagümrük ile anlaştı.

TRANSFER HABERİ - Kayserispor Andrea Bertolacci ile anlaşmaya vardı!

Gazete Kayseri'nin haberine göre; Son iki sezondur Fatih Karagümrük forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Bertolacci ligin ikinci yarısından itibaren Yukatel Kayserispor forması giyecek.

TRANSFER HABERİ - Kayserispor Andrea Bertolacci ile anlaşmaya vardı!

Fatih Karagümrük Kulüp Başkanı Süleyman Hurma ile bizzat görüşerek transferi bitiren Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı böylelikle ikinci yarı öncesi ilk transferini yaptı.

TRANSFER HABERİ - Kayserispor Andrea Bertolacci ile anlaşmaya vardı!

Daha önceki dönemlerde Yukatel Kayserispor'da görev yapan başkan Süleyman Hurma ile Kayseri ve Kayserispor arasındaki dostluk devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Kayserispor Andrea Bertolacci ile anlaşmaya vardı!

Bertolacci bu sezon geride kalan 19 hafta sonunda 15 maçta forma giydi ve 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Kayserispor Andrea Bertolacci ile anlaşmaya vardı!

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar Bertolacci'nin ardından birkaç oyuncu ile daha görüşmelerine devam ettiği öğrenildi.

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