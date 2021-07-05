05 Temmuz 2021, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Son dakika spor haberi: Kayserispor'da Wilfried Kanga ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı!

Süper Lig ekibinde ayrılık! Resmen açıklandı
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Kayserispor'da Wilfried Kanga ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kayserispor'da geçtiğimiz sezon Angers'tan transfer edilen Wilfried Kanga ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz profesyonel futbolcularından Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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