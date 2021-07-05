Son dakika spor haberi: Kayserispor'da Wilfried Kanga ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı!

Kayserispor'da Wilfried Kanga ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kayserispor'da geçtiğimiz sezon Angers'tan transfer edilen Wilfried Kanga ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz profesyonel futbolcularından Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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