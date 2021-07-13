13 Temmuz 2021, Salı

KAYSERİSPOR

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan ayrılan Bernard Mensah Kayserispor'a döndü!

Beşiktaş'tan ayrılan Mensah Kayserispor'a döndü!
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah, Hes Kablo Kayserispor'a geri döndü. Kayseri'ye gelen yıldız oyuncu, sağlık kontrolünden geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün Kayseri'ye gelen Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde bazı testlere tabi tutulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın sağlık kontrolleri, sağlık sponsorumuz Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcumuz Bernard Mensah sağlık kontrolünden geçti." denidi.

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