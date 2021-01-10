10 Ocak 2021, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor Dan Petrescu'ya emanet!

Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

ekiplerinden , Rumen teknik adam ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün 'ye gelen Petrescu ile 1,5+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Hoş geldin " başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz." denildi.


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