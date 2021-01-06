Denizlispor 0 - 1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek, ligde haftalar sonra galibiyet sevinci yaşadı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 17. haftası Denizlispor Kayserispor karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Zorlu mücadelede Kayserispor, 21. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle 1-0 kazanarak, Süper Lig'de 11 hafta sonra galibiyet aldı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 13'e çıkararak Denizlispor'a yetişti.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Alibec ceza sahası içerisinde buluştuğu topa etkisiz vurunca top sağ direğin yanından dışarı çıktı.
13. dakikada Recep'in ceza sahası içerisine topu taşıyarak sol çaprazdan çektiği şuta dokunan Rodallega topu ağlara gönderdi. VAR'da incelenen pozisyon sonrası gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
19. dakikada Lopes'in pas hatasında top Campanharo'da kaldı. Ceza sahasının hemen dışından Campanharo'nun şutunu kaleci Pantilimon kurtardı.
21. dakikada Lennon'nun ortasında Henrique topu ağlara gönderdi. 0-1
25. dakikada Lopes'in şutunda kaleciden dönen topa sert bir şekilde vuran Sagal, meşin yuvarlağı az farkla sağ direğin yanından dışarıya gönderdi.
51. dakikada penaltı noktasında topla buluşan Lennon'nun sert şutunda kaleci Pantilimon gole izin vermedi.
65. dakikada sağ kanatta rakibini geçen Sagal çaprazdan sert bir şut gönderdi kaleci son anda gole engel oldu.
68. dakikada ceza sahasına doğru hızla koşan Avramovski'nin sol çaprazdan çektiği şutu kaleci çelerken, dönen topu Bergdich uzaklaştırdı.
74. dakikada Alibec ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda buluştuğu topa vuramayınca savunma topu uzaklaştırdı.
81. dakikada Lennon ceza sahasının içine doğru kat ederek yerden pasını gönderdi ancak Recep araya girerek topu taca attı.
85. dakikada Lopes'in ortasında kafa vuruşunu yapan Mesanovic topu kalecinin üstüne gönderdi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Altan xx,
Y. Denizlispor: Pantilimon xx, Bergdich xx, Muhammet Özkal xx, Leismann xx, Lopes x, Sagal xx, Recep Niyaz xxx, Bakalorz xx (Sacko dk. 72 x), Özer xx (Dossevi dk. 46 x), Mesanovic xx, Rodallega xxx
Yedekler: Hüseyin, Cenk, Mert, Alihan, Burak, Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Behiç xx, Kolovetsios xx, Sapunaru xx, Kvrzic xx, Campanharo xx, Ackah xx, Henrique xx (İlhan Parlak dk. 90 ?), Avramovski xx (Fernandes dk. 75 x), Lennon xx (Nurettin dk. 90 ?), Alibec xx (Kanga dk. 82 ?)
Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Tusungama, Muğdat, Emre, İlhan Depe
Teknik Direktör: Alper Kelkikli
Goller: Henrique (dk. 21) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Alibec, Henrique, Ackah, Avramovski, Doğan Alemdar, Nurettin (Kayserispor), Muhammet Özkal, Leismann (Denizlispor)
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