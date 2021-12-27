Kayserispor 3-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kayseri ilk yarıda işi bitirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu mağlubiyetle Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-kırmızılıların 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 9. ve 17. dakikalarda Gavranovic, 23'te ise Mame Thiam kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 3 maç aradan sonra kazandı ve ilk devreyi 24 puanla kapattı. Sivasspor ise 5 maç aradan sonra kaybetti ve 26 puanda kaldı.

Ligin ikinci devresinin ilk maçında (20. hafta) Kayserispor sahasında Altay'ı ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak.

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