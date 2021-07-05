Son dakika spor haberi: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Fenerbahçe açıklaması! "Doğan Alemdar..."
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu. Lyon'un radarında olan ama şuana kadar resmi bir teklif yapılmayan kaleci Doğan Alemdar konusunda da net konuşan Başkan Gözbaşı, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri olup olmadığını da dile getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Samet Aybaba'nın 1 milyon 831 bin lira tazminat kazanmasıyla ilgili ilk kez konuştu. "Hiçbir hocaya tazminat ödemedik" diyen Başkan Gözbaşı, "Samet hocaya görev yaptığı kadar ücretini ödedik" dedi.
Samet Aybaba'ya giderken anlaşılan ücretin ödendiğini söyleyen Başkan Berna Gözbaşı, "Buna rağmen gidip bu davayı açması normal değil. Hiçbir hocaya tazminat ödemedik. Çalıştıkları kadar aldı gittiler. Samet hoca ile de anlaştık, vedalaştık, yolcu ettik hatta rica ettik kaleci hocası kalsın diye. Sonuç olarak sorunlu ayrılmamıştı Kayseri'den" diye konuştu.
RODALLEGA ASILSIZ
Başkan Gözbaşı, Denizlispor forması giyen 35 yaşındaki Hugo Rodallega iddialarına cevap verdi. Rodallega haberlerinin asılsız olduğunu belirten Baştan Gözbaşı, transfer konusunda dikkatli olduklarını söyledi.
DOĞAN ALEMDAR'DA GELİŞME YOK
Lyon'un radarında olan ama şuana kadar resmi bir teklif yapılmayan kaleci Doğan Alemdar konusunda da net konuşan Başkan Gözbaşı, "Şu an bir gelişme yok. Gelişme olduğunda açıklayacağız. Fenerbahçe ile de bir ciddi görüşmemiz olmadı. Teklifler var ama sonuç yok" dedi.
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