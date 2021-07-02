02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Kayserispor Samet Aybaba'ya tazminat ödeyecek!
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor'un teknik direktör Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Samet Aybaba'nın Kayserispor ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen karara yaptığı itirazı görüştü. | Son dakika spor haberleri
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Samet Aybaba'nın Kayserispor ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen karara yaptığı itirazı görüştü.
Samet Aybaba'nın itirazı kısmen kabul eden kurul, fesih tazminatı olarak 1 milyon 831 bin lira belirledi.
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