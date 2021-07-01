01 Temmuz 2021, Perşembe

KAYSERİSPOR

Son dakika spor haberi: Kayserispor Sapunaru ile yollarını ayırdı

Kayserispor Sapunaru ile yollarını ayırdı
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, tecrübeli stoper Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı.

Hes Kablo Kayserispor, 2017-2018 sezonu öncesi transfer ettiği Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Rumen stoper Sapunaru, takım arkadaşları ile vedalaştı. Kayserispor forması ile 97 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 3 gol atma başarısı gösterdi.

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