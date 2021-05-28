28 Mayıs 2021, Cuma

KAYSERİSPOR

Son dakika spor haberi: Kayserispor'da Ali Naibi ve Yalçın Koşukavak dönemi!

Kayserispor'da Ali Naibi ve Yalçın Koşukavak dönemi!
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

yeni sezona Sportif Direktör ile teknik direktör Koşukavak yönetiminde girecek. Başkan daha önce 1,5 yıllık anlaşmaya vardıkları teknik direktör ile yola devam edeceklerini söyledi. Berna Gözbaşı, “Geride kalan sezon 6 teknik direktör değişikliği yaptık. Çok hoca değiştirmenin avantajını ve dezavantajını yaşadık. Yalçın hocamız ile 1,5 yıllık anlaşmıştık ve yeni sezonda da ile devam edeceğiz. Yalçın hocanın gönderilip başka bir hocanın geleceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor” dedi.

2021-2022 futbol sezonunda 'de mücadele edecek olan , teknik direktör değişikliği yapmayacak.

Kayserispor Başkanı daha önce 1,5 yıllık anlaşmaya vardıkları teknik direktör Koşukavak ile yola devam edeceklerini söyledi. Başkan Berna Gözbaşı, "Geride kalan sezon 6 teknik direktör değişikliği yaptık. Çok hoca değiştirmenin avantajını ve dezavantajını yaşadık. Yalçın hocamız ile 1,5 yıllık anlaşmıştık ve yeni sezonda da ile devam edeceğiz. Yalçın hocanın gönderilip başka bir hocanın geleceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Sportif Direktör olarak anlaşmaya vardıkları 'nin de 'ye geldiğini dile getiren Başkan Gözbaşı, "Ali Naibi ve teknik heyetimiz ile sıkı bir çalışma temposuna girip Kayserispor'umuzu lige nasıl hazır hale getiririz sorusunun cevabını bulacağız. Transfer yapmak, iyi bir ekip kurmak ve ligde başarılı olmak için de ekonomik problemi minimize etmek zorundayız. Göreve geldiğimden bu yana sadece transfer tahtasını açmak adına 51 Milyon TL ödeme yaptım. Önümüzde 25 Milyon TL'ye yakın ödememiz gereken rakam var" açıklaması yaptı.
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