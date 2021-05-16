16 Mayıs 2021, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Yalçın Koşukavak: Hep beraber inandık

Hep beraber inandık
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

'in son haftasında sahasında 'ye 2-1 mağlup olmasına rağmen 'nin 'a kaybetmesinin ardından ligde kalan 'da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Koşukavak, "Hep beraber inandık, hep beraber hayal ettik ve başardık. Başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim kurulu, şehrimizin ileri gelenleri ve Kayserispor sevdalılarına göstermiş oldukları sabır ve destekleri için teşekkür ederim." dedi.

Hes Kablo Teknik Direktörü , beraber inanıp hayal edip başardıklarını bildirdi.

'de kalmayı başaran sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Koşukavak, sosyal medya hesabından yaptığı teşekkür paylaşımında, tutku ve inançlarıyla beraber çok zor bir süreci geride bıraktıklarını belirterek, "Hep beraber inandık, hep beraber hayal ettik ve başardık. Başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim kurulu, şehrimizin ileri gelenleri ve Kayserispor sevdalılarına göstermiş oldukları sabır ve destekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yıllardır kahrını çeken, gece gündüz çalışan ekip arkadaşlarına ve 20 gün boyunca sürekli konuşan ve koşuşturan, ellerinden gelen her şeyi yapan tüm oyuncularına teşekkür eden Koşukavak, "Son olarak da bizlerin bir dediğini iki etmeyen tüm kulüp çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

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