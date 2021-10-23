Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, evinde Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Konyaspor - Kayserispor maçı bugün TSİ 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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