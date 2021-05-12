Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan Fenerbahçe sözleri
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar alıp kümede kalmak istediklerini belirtti.
Gözbaşı yaptığı yazılı açıklamada, ligin bitimine bir hafta kala büyük avantaj yakaladıklarını kaydetti.
Berna Gözbaşı, geçen sezon takımı devralırken yaşanan sıkıntıları tüm spor kamuoyunun bildiğini, Kayseri'ye yakışan, şehrin en önemli markasını ayağa kaldırmak için çok ciddi maddi manevi çalışmalar yaptıklarını aktardı.
Bu süreç içinde mutlaka hatalarının da olduğunu, ancak gelecek için umut verici altyapı çalışmaları da yaptıklarını vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti:
"Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki alacaklar konusunda ligin en rahat futbolcuları Kayserispor'da. Bütün imkanları seferber ettik. Sırf bu şehir Süper Lig'den düşmesin diye büyük emekler verdik. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Bunun için önümüzde bir maç kaldı. Fenerbahçe maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacağız. Diğer rakibimizin alacağı sonucu beklemek istemiyoruz. Tüm futbolcularımız, teknik yönetim ve yönetim kurulu inandı. Ben Kayserispor'un büyük camiasının da inancının tam olduğunu biliyorum. Trabzonspor da büyük camia, büyük takım, çıkıp kendilerine yakışan futbolu sergileyeceklerine inancım tam."
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