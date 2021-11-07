08 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu!

Fenerbahçe-Kayserispor | İlk 11’ler belli oldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe ve Kayserispor'un ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk edecek. İki takımında karşılaşma öncesi ilk 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u konuk edeceği müsabaka bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE - Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Ferdi, Mert Hakan, Zajc, İrfan, Meyer, Berisha.

KAYSERİSPOR - Lung, Ramazan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil de bu mücadelede takımını yalnız bırakacak.

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